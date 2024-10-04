Beyoğlu'ndaki Taciz Olayında 2 Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki Taciz Olayında 2 Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 24 Eylül'de bir genç kızın taciz edilmesi olayında, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Semir T. ve Ömer K. yeniden gözaltına alındı. Taciz olayına müdahale eden vatandaşların yardımıyla şüpheliler, polis tarafından yakalanmıştı. Savcılık şüpheliler hakkında tekrar gözaltı kararı verdi ve Semir T. Tarsus'ta, Ömer K. ise İstanbul'da yakalandı. Her iki şüphelinin çeşitli suç kayıtları olduğu öğrenildi.

04.10.2024 20:07
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Olay, 24 Eylül'de Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana gelmişti. Evine gitmekte olan İrem A.'nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmişti. Genç kızın tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etmişti. Olay yerine gelen Beyoğlu Güven Timi polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Savcılık şüpheliler hakkında tekrar gözaltı kararı verdi. Şahıslardan Semir T. Mersin'in Tarsus ilçesinde, Ömer K. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanmak", "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'ndaki Taciz Olayında 2 Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı - Son Dakika

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