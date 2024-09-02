Beyoğlu'nda Yangın: Mahsur Kalan Anne ve Üç Çocuğu Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda Yangın: Mahsur Kalan Anne ve Üç Çocuğu Kurtarıldı

Beyoğlu'nda 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan anne ve üç çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın anında dışarıda olan baba, ailesinin durumu için endişelendi ve gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri, baba ve ailesine müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

02.09.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'ndaki yangında can pazarı yaşandı, eşi ve çocuklarına ulaşamayan baba gözyaşlarına boğuldu

Beyoğlun'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu kurtarıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken; endişeyle olay yerine koşan baba, ailesi için gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği adam ailesinin iyi olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

Olay, Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Terzi Kasım Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevler yükselirken, etrafı yoğun dumanla kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken polis ekipleri ise emniyet şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Yangın nedeniyle binanın 2. katında mahsur kalan anne ile 3 çocuğu itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven ile kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın haberini aldı, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

Bu sırada dışarıda olan baba yangın haberini alınca olay yerine koştu. Eşi ve çocukları için endişelenen baba gözyaşlarını tutamayınca sağlık ekipleri adam müdahale etti. Ailesinin ambulansta öğrenen adam, hızla araca koştu. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen baba rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Zor kurtuldum iyi değilim"

Yangından kurtarılan kadın gözyaşları içinde zor kurtulduğunu söylerken, eşi ise bir saat için dışarı çıktığını ifade etti.

Yangını gören Muharrem Çetinkaya, "Söyleyecek bir şey yok yangın oldu. Neden çıktığını bilmiyoruz. Ben burada aşağıda oturuyorum. Teyzemin oğlu bu. İçerideki mağdur. 3 tane çocuk vardı. 3 çocuk bir de eşi yangına maruz kaldı. İtfaiye çağırdı itfaiye geldi kurtarıldılar hepsi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Yaşam, Çocuk, Baba, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Yangın: Mahsur Kalan Anne ve Üç Çocuğu Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:45:34. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Yangın: Mahsur Kalan Anne ve Üç Çocuğu Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement