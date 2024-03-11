Beyoğlu Tarlabaşı'nda Ahşap Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu Tarlabaşı'nda Ahşap Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu Tarlabaşı\'nda Ahşap Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın, çatı katına ve bitişiğindeki diğer binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

11.03.2024 00:07
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Beyoğlu Tarlabaşı'nda 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alevler çatı katına ve bitişiğindeki diğer binaya da sirayet ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı ahşap bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede en üst katı ve çatıyı sardı ve bitişiğindeki başka bir binanın çatısına sirayet etti. Binanın alev alev yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu Tarlabaşı'nda Ahşap Binada Yangın Çıktı - Son Dakika

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