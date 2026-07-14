Beypazarı'nda İki Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan iki farklı arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Beypazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçeye bağlı İncepelit köyünde arazide çıkan yangın ise vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - ANKARA