Beypazarı'nda otomobil köprüden uçtu, sürücü hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştüğü kazada sürücü Ayşenur S. hafif yaralandı. Ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü hakkında inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştüğü kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Ayvaşık Mahallesi'ndeki İvaz Dede Köprüsü'nde meydana geldi. Ayşenur S. idaresindeki 66 AT 796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı uçtu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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