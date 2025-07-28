Beypazarı\'nda Tavuk Kümeste Yangın: 41 Tavuk Telef Oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kümeste çıkan yangında 41 tavuk telef oldu.

Olay, Beypazarı Hacıkara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kümeste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında kümeste bulunan 49 tavuktan 41'inin telef olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA