Beypazarı\'nda Yangın: Maddi Hasar ile Atlatıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beypazarı Marangozlar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Doğan Karasör isimli bir işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA