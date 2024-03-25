Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yanan müstakil evden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan 3 çocuktan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta bulunan müstakil evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çabaları sonucu evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşındaki çocuklar kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 yaşındaki Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beypazarı'ndaki yangında 3 çocuktan biri hayatını kaybetti - Son Dakika
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Sehan K., bunalıma girerek evinin 8. katındaki balkondan kendini aşağıya attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Bursa'daki programları iptal edilen Ünlü'ye anjiyo yapılacağı açıklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletin çıkardığı gürültü nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli baba ve oğlu gözaltına alındı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Kırkağaç ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan kısmi su birikintilerine hızlı bir şekilde müdahale etti. Başka bir altyapı kurumu tarafından yapılan kazı alanındaki rüsubatın yağışla birlikte tıkadığı mazgallar ve rögarlar ekiplerin hızlı müdahalesi ile açıldı.
Osmaniye'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 79 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 9 ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. 12 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, operasyon sonucunda gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, 5 iş yerine sıçradı. 24 araç ve 71 itfaiye personeli yangını söndürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?