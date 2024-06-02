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Beypiliç'te 19 işçi gazdan zehirlendi

BOLU - Bolu'da beyaz et üretim firması Beypiliç'te amonyak gazından zehirlenen 19 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Akçakavak köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde çalışan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Kesimhanedeki işçilerin şikayetlerinin artması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından Beypiliç firmasına ait fabrikanın kesimhane bölümünde amonyak sızıntısı tespit edildi. Fabrikaya gelen sağlık ekiplerince amonyak gazından zehirlenen 19 işçi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Merkezi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri tarafından amonyak gazı sızıntısı olan fabrikada gaz tahliye çalışması yapıldı.