Beypiliç'te 19 işçi gazdan zehirlendi - Son Dakika
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Beypiliç'te 19 işçi gazdan zehirlendi

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Bolu'da faaliyet gösteren Beypiliç firmasında amonyak gazı sızıntısı sonucu 19 işçi gazdan zehirlendi. İşçiler, hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından AFAD ekipleri tarafından fabrikada gaz tahliye çalışması yapıldı.

02.06.2024 13:18
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Beypiliç'te 19 işçi gazdan zehirlendi

BOLU - Bolu'da beyaz et üretim firması Beypiliç'te amonyak gazından zehirlenen 19 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Akçakavak köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde çalışan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Kesimhanedeki işçilerin şikayetlerinin artması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından Beypiliç firmasına ait fabrikanın kesimhane bölümünde amonyak sızıntısı tespit edildi. Fabrikaya gelen sağlık ekiplerince amonyak gazından zehirlenen 19 işçi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Merkezi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri tarafından amonyak gazı sızıntısı olan fabrikada gaz tahliye çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beypiliç'te 19 işçi gazdan zehirlendi - Son Dakika

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