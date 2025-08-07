Beyşehir Adliyesi\'nde Çocuklar için Oyun Alanı

Konya'nın Beyşehir İlçe Adliyesinde, adli süreçlerde adliye koridorlarında beklemek zorunda kalan çocukların kendilerini daha rahat ve güvenli bir ortamda hissetmelerini sağlamak amacıyla bekleme ve oyun alanı hizmete açıldı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuklar için özel ortamlar oluşturulması yönündeki bu yaklaşım sayesinde ebeveynlerinin ya da yakınlarının yanında adliyelere gitmek zorunda kalan çocukların yararı gözetilerek ilgili adımlar atıldı. Bekleme ve oyun alanı sayesinde, çocukların adliyede ve özellikle duruşma salonları ve koridorlarındaki gerginliklere tanıklık etmelerinin önüne geçilebilmesi de amaçlandı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, Beyşehir Adliyesi içerisinde faaliyete geçen salon ile birlikte daha önce adliye koridorlarında beklemek durumunda kalan çocukların adliye içerisindeki ortamdan bir anlamda soyutlanarak kendilerini daha rahat ve güvenli bir ortamda hissetmelerini amaçladıklarını belirtti. Karaca, adli sürece dahil olan ya da anne/baba veya yakınları ile adliyeye gelmek durumunda kalan ve duruşma öncesinde ya da sırasında veya sonrasında beklemesi istenen çocukların her aşamada üstün yararlarının gözetilmesi ve adli sürecin yıpratıcı etkilerinden korunmaları ve ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini de sözlerine ekledi. - KONYA