Beyşehir\'de Biçerdöverde Yangın!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Esence ile Gökçimen mahalleleri arasında Beyşehir Suğla Apa (BSA) kanalı kenarındaki bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasat için araziye giren bir biçerdöverde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çiftçiler ve gönüllü itfaiye tankeri tarafından yapılırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri arazideki ekinlere de sıçrayan yangını yayılmadan kontrol altına aldı. Biçerdöverde büyük çaplı maddi hasar oluşurken, hasat yapılan arazideki ekinlerin bir bölümü de yanarak zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA