Beyşehir\'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sadıkhacı Mahallesi'nde yerleşim merkezi girişindeki tek katlı bir evde sabah erken saatlerde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından mutfak kısmında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan evdeki aile fertlerinin kış döneminde Beyşehir ilçe merkezinde ikamet etmeleri nedeniyle evde kimsenin olmadığı öğrenildi. - KONYA