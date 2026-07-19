Beyşehir'de Kafa Kafaya Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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Beyşehir'de Kafa Kafaya Trafik Kazası: 9 Yaralı

Beyşehir\'de Kafa Kafaya Trafik Kazası: 9 Yaralı
19.07.2026 17:43
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki SUV'un çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki SUV tipi aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolunun 10. kilometresinde bir tekstil fabrikasının yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 38 DE 541 plakalı SUV tipi araç, karşı yönden gelen S.K. yönetimindeki 27 AZU 425 plakalı SUV tipi araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunanlar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan yolculara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Toplam 9 yaralı, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Beyşehir-Isparta kara yolunda trafik bir süre durma noktasına gelirken, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de Kafa Kafaya Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika

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