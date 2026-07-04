Beyşehir\'de Kaza: 5 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya Kara yolunun 26. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BIR 734 plakalı otomobil, Karabayat Mahallesinde kontrolden çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan K.T., D.T., Ç.T., C.E. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA