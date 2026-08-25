Beyşehir'de Lavanta Yağı Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Beyşehir'de Lavanta Yağı Tesisinde Yangın

Beyşehir\'de Lavanta Yağı Tesisinde Yangın
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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki lavanta yağı tesisinde çıkan yangın, gönüllü itfaiye tankerleriyle söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde lavanta yağı çıkartma tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının büyümesinin önlenmesinde mahallelerde bulunan gönüllü itfaiye tankerleri önemli rol oynadı.

Yangın, ilçeye bağlı Bayat Mahallesi'nde lavanta yağı çıkartma tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde faaliyet gösteren lavanta yağı çıkartma tesisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisten yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar yangına Bayat ve komşu Bekdemir Mahallelerinde bulunan gönüllü itfaiye tankerleriyle ilk müdahalede bulunuldu. Alevlerin daha fazla büyümesini önlemek için yoğun çaba gösterilirken, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından tesiste soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Diğer yangın, Beyşehir'in Bayavşar Mahallesi'nde hasat sezonunun sona ermesinin ardından arazi yangını meydana geldi. Arazide çıkan yangına yerleşim merkezindeki gönüllü itfaiye tankeriyle müdahale edildi. Alevler daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Beyşehir, İtfaiye, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de Lavanta Yağı Tesisinde Yangın - Son Dakika

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