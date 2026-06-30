Beyşehir'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Beyşehir\'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
30.06.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğuna motosiklet çarptı, iki kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşanan panik dolu anlarda dili boğazına kaçan küçük çocuk, bir vatandaşın müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı.

Kaza, Beyşehir'in en işlek güzergahlarından olan Antalya Caddesi üzerinde Vuslat Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere savrularak yaralanırken, metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü de düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralı çocuğun yardımına koştu. Bu sırada çocuğun dilinin boğazına kaçtığını fark eden çevredekiler müdahale etmeye çalışırken, torunuyla birlikte parkta bulunan bir vatandaşın soğukkanlı müdahalesi sayesinde çocuk yeniden nefes almaya başladı. Olay yerine gelen bir doktor da ilk müdahaleyi yaparak, sağlık ekipleri gelene kadar çocuğun yanından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuk ile motosiklet sürücüsünü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, acil servisteki ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Beyşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Konya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy’e vereceğimiz paraya onu alırız Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız
Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti
İnanılmaz bir son Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 906’da belli oldu İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi

19:05
Muslera’dan buruk veda
Muslera'dan buruk veda
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
18:21
TFF’den kamp merkezi iddialarına yanıt
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 19:25:20. #7.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.