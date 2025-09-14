Beyşehir'deki Silah Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Beyşehir'deki Silah Fabrikasında Yangın

Beyşehir\'deki Silah Fabrikasında Yangın
14.09.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki silah fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir silah fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde silah fabrikasının bitişiğinde yer alan kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bitişiğindeki silah fabrikasının ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ederken, yangının çıkış nedenini tespit etmek için fabrika ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Beyşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Olaylar, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyşehir'deki Silah Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 12:55:16. #7.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'deki Silah Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.