Beyşehir Gölü'nde Sazlık Yangını - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde Sazlık Yangını

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangınına itfaiye müdahale edemedi, yangın kontrol altında.

06.03.2025 19:09
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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sazlıklar alev alev yandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beyşehir kent merkezinde İçerişehir Mahallesi kıyısındaki Soğla bölgesinde sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevler ve dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri kıyıya uzak mesafede çıkan yangına alanın balçık ve bataklık olması sebebiyle giremeyince müdahalede bulunamadı. Ekipler rüzgarın da şiddetiyle zaman zaman alevlerin şiddetini artırdığı bölgede, yangını takip ve kontrol altına aldı. Alevlerin kendiliğinden sönmesinin beklendiği belirtildi.

Bu arada, sahilde yürüyen ve gezinti yapan vatandaşlar da yangın mahalline akın etti. Sahilin meraklı sürücüler nedeniyle dolması nedeniyle tedbir alan polis ekipleri de sahil şeridini her iki yönden de bir süre araç trafiğine kapattı. Öte yandan, Soğla'daki balıkçı barınağında balıkçı teknesi olan avcılar da kıyı bölgesine gelerek teknelerini yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyşehir Gölü'nde Sazlık Yangını - Son Dakika

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