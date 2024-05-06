Beyşehir Gölü\'nde Yasa Dışı Avlananlara Cezalar Uygulanıyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nde ve ilçedeki göletlerde yasa dışı avlananlar ile balık satışı yapanlara idari para cezaları uygulanıyor.

Gölde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı devam ederken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yasak döneme ilişkin yürüttüğü denetimler sürüyor. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerinde de yapılıyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen denetim faaliyetlerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katılımıyla su ürünleri kontrol ekipleri tarafından 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilerek, "Ekiplerimiz tarafından Beyşehir Gölü ve göletlerimizde denetimler devam etmektedir. Göl etrafında bulunan karaya çıkış noktaları ve sazlık alanlar denetlenmiş, göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı ve ağ atılıp atılmadığı kontrol edilmiştir. Bulundurulması yasak olan istihsal malzemelerine el konulmuş, yasa dışı avcılık ve satış yaptığı tespit edilen kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. 15 Mart -15 Haziran tarihleri arasında uygulanan av yasağı süresince tüm avcılarımızın mevzuat hükümlerine uymalarını, aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılacağını hatırlatmak isteriz" denildi. - KONYA