Biber Gazı Dağıtımı Tepki Çekti

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Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kadınlara, sivil vatandaşlar tarafından kullanımı yasak olan biber gazı dağıtıldı.

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde program düzenlendi. İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen programda, Zafer Partisi Eskişehir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ümmühan Aka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir kadın muhabirlere ve vatandaşlara, satışı ve sivil vatandaşlar tarafından kullanımı yasak olan biber gazı hediye etti. - ESKİŞEHİR