Bıçak Parası İddiası: Öğretim Üyesi Görevden Uzaklaştırıldı

İHA'nın haberinin ardından DÜ'de bıçak parası alan öğretim üyesi, görevden uzaklaştırıldı

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen "bıçak" parası haberi üzerine soruşturma başlattığı öğretim görevlisinin, görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Aşırı kilo kaybı sonrası vücudunda oluşan sarkıkları gidermek için Dicle Üniversitesi Hastanesine başvuran 33 yaşındaki Berivan Önder, 27 Martta genel cerrah Prof. Dr. Burak Veli Ülger tarafından belirtilen şikayetlerin giderilmesi için ameliyata alınmıştı. Önder, 5 gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış yere yerleştirildiğini, vücudunda ciddi sağlık sorunlarının baş gösterdiğini ve bunları hocasına ilettiğinde ilgilenmediğini ileri sürmüştü. Önder, ameliyat öncesinde ise hocası ve medikalci T.V.'nin kendisinden istedikleri 90 bin lirayı kuyumcuya ait bir hesaba attığını öne sürüp, yaşananlar üzerine emniyet ve savcılığa giderek şikayette bulunmuştu. İhlas Haber Ajansının mağdurla yaptığı röportajı servis etmesi üzerine rektörlük, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

O öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı

Soruşturmanın ardından DÜ'den yapılan açıklamada, öğretim görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, üniversitemiz Tip Fakültesi Hastanesi bünyesinde görev yapan bir öğretim üyesinin, hasta yakını tarafından 'bıçak parası' talebinde bulunduğu iddialarına yönelik haberler kamuoyunun malumu olmuştur. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca konu, adli makamlarca da soruşturulmakta olup, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan yasal süreç titizlikle takip edilmektedir. Dicle Üniversitesi olarak, sağlık hizmeti sunulan bir kurumda hiçbir şekilde etik dışı davranışlara, hasta haklarının ihlaline ya da kamu güvenini zedeleyici uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz. Üniversite yönetimi olarak, sürecin hem idari hem adli boyutunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve benzer durumlara karşı sıfır tolerans politikamızın devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.