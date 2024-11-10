Bıçakla İkna Olmayan Genç Zamana Karşı Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bıçakla İkna Olmayan Genç Zamana Karşı Yarıştı

Aksaray'da sinir krizi geçiren genç, annesine bıçak çekip kendini kilitledi. 1.5 saat süren müdahale sonrası yakalandı.

10.11.2024 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önce annesine bıçak çekti, sonra kendini odaya kilitledi

Sinir krizi geçiren genç tüm ekipleri alarma geçirirken, kendini kilitlediği odayı kırıp döktü

AKSARAY - Aksaray'da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç önce annesine bıçak çekti, sonra da kendini bir odaya kilitleyerek eline geçirdiği her şeyi kırıp döktü. Tüm ekipleri alarma geçiren genç 1.5 saatlik çalışma sonrası odanın kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi 860 Sokak Güçsav Apartmanının 7. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen 19 yaşındaki A.D. sinir krizi geçirip ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmada ailesine bağırıp çağıran genç annesine bıçak çekip tehditler savurdu. Gencin arkadaşlarının da müdahale ettiği olayda bir türlü sakinleşmeyen A.D. kendini odasına kilitledi. Kilitlediği odasında kapı, pencere ve eşyaları kırıp döken genç odayı adeta savaş alanına çevirdi. Tüm eşyaları paramparça eden genç kendine gelmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gencin yaşadığı eve girip kilitli odanın önünde genci ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarına yanıt vermeyen ve sürekli eşyaları kırıp polisin üzerine fırlatan gencin agresif tavırları karşısında odasında bulunan balkondan atlama ihtimali üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri gencin bulunduğu balkonun altına atlama ihtimaline karşı şişme yatak açarken, polis ekipleri her türlü güçlüğe rağmen genci ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan ve hem balkondan hem de odadan polislerin üzerine eşyalar fırlatan genç polis ekiplerinin odanın kapısını kırarak içeri girmesiyle yakalanıp etkisiz hale getirildi. Üzeri çıplak olan gence polis ekiplerince kıyafetleri giydirilerek daha sonra olay yerinde hazır bulunan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Gencin tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, Aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçakla İkna Olmayan Genç Zamana Karşı Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
15:54 Fethiye’de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor
15:53 Mahkeme başkanı, Arif Güran’a eşini öpme izni verdi Mahkeme başkanı, Arif Güran'a eşini öpme izni verdi
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
15:19 Emir büyük yerden Arda Güler’in üstünü çizen Ancelotti’ye ayar Emir büyük yerden! Arda Güler'in üstünü çizen Ancelotti'ye ayar
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 23:51:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçakla İkna Olmayan Genç Zamana Karşı Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.