Bıçaklama ve Balkondan Atma Olayında Pişmanlık İfadesi - Son Dakika
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Bıçaklama ve Balkondan Atma Olayında Pişmanlık İfadesi

Uyuşturucu yüzünden tartışan ev arkadaşı B.D., M.N.K.'yı bıçakladıktan sonra balkondan attı.

03.02.2025 23:03
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Önce bıçakladı, sonra balkondan attı: Mahkemede "pişmanım" dedi

KASTAMONU - Kastamonu'da, uyuşturucu satmasını istediği ev arkadaşıyla çıkan tartışma sonrası onu bıçakla yaralayıp 3'üncü kattaki balkondan aşağı attığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede pişman olduğunu söyleyen sanık, olayın tehditler yüzünden yaşandığını öne sürdü.

Olay, 29 Mayıs 2023'te İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu 44 yaşındaki B.D. ile Afganistan uyruklu 34 yaşındaki M.N.K. arasında uyuşturucu madde taşıma iddiasıyla tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda B.D., eline aldığı bıçakla ev arkadaşını yaraladı. Yaralı halde balkona kaçmaya çalışan M.N.K., şüpheli B.D. ile kavga ettiği sırada 3'üncü kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.N.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık: "Çok pişmanım, böyle olmasını istemiyordum"

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık B.D., savunmasında olayın uyuşturucu yüzünden çıktığını belirtti. Sanık B.D., "Ben kimseyi balkondan aşağıya itmedim, dokunmadım. Tanığın ifadelerini kabul etmiyorum. Çok pişmanım, böyle olmasını istemiyordum. 3 çocuğum var, çocuklarım yurtta kalıyor. Tahliyemi talep ediyorum. Kahvaltı yaparken bana bir poşet uzattı, içinde uyuşturucu vardı. Poşeti bir yere götürmemi istedi ama ben kabul etmedim. Olay bu yüzden yaşandı. Bana bıçağı N.K. çekti. Cezaevine girmemin sebebi o. Telefonlar incelensin istiyorum, çünkü beni ve ailemi tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Duruşmada tutuksuz yargılanan M.N.K. ise, "Beni ne şekilde balkondan aşağı attığını anlatsın. Çocukları var diye yalan söylemesin. Balkonda kavga sırasında benim üzerimde hiçbir şey yoktu. Olayın tek sebebi, B.D.'nin 6 yıl önce uyuşturucu nedeniyle cezaevine girmesi ve bu olaydan beni sorumlu tutmasıdır" diye konuştu.

Tanık: "Bir elinde sandalye, diğerinin bıçak vardı"

Olayın tanığı N.Ş. ise, "Komşularım olan bu kişiler arasında kavga çıktı. Birinin elinde sandalye, diğerinin bıçak vardı. Elinde bıçak olan N.K., cam pervazına tırmandı, sandalye olan B.D. ise onu aşağı itti. 112'yi ben aradım. Sanırım 3'üncü kattan aşağı düştü. Bıçaklı kişi kaçmaya çalıştı ama başaramadı. Kavgayı görünce çok korktum" dedi.

Mahkeme heyeti, olayda yaralanan N.K. için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sağlık raporu alınmasını talep etti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, sanık B.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklama ve Balkondan Atma Olayında Pişmanlık İfadesi - Son Dakika

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