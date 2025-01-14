"Bana ahlaksız teklifte bulunuldu" diyen kadının bıçakladığı kocası konuştu

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Adana'da 5 aylık hamile Sabriye A. geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki oğlunu alıkoyduğu gerekçesiyle eşi Mehmet A'ya otobüs kullanırken bıçakla saldırdı. Genç kadın daha sonra yaptığı açıklamalarda eşi tarafından sayısız kez şiddete maruz kaldığını ve eşinin kumar borcu olan erkeklerden ahlaksız teklif aldığını söyledi. İstanbul'a gelen Mehmet A, eşinin iddialarına yanıt verdi.

"KENDİSİ HAKSIZ TÜM TÜRKİYE BÖYLE BİLSİN"

Eşi Sabriye A'nın söylediklerinin yalan olduğunu iddia eden Mehmet A, "Kendisinin haklı payı yok. Beni öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekirken cezaevine girmemek için kocam yüzünden kumar borcu yüzünden başka insanlara beni farklı gözle göstermek istiyor. Zaten şimdi dosyalar, kamera görüntülerini ortaya çıkaracağım. Kendisi haklı değil. Kendisi haksız tüm Türkiye bunu böyle bilsin." dedi.

"CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR"

Sabriye A'nın saldırı amaçlı yanına geldiğini söyleyen Mehmet A, "'Ben bıçakla yaralamadım. Tırnak makasının törpüsüyle yaraladım' diyor. 3 yaşındaki çocuk buna güler. Bıçakla bana saldırdı. Biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Tüm iddiaları yalan. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor. Türkiye buna aldanmasın. Kendisini haklı çıkarmak için böyle konuşuyor. Ben yemin etmedik. Konuyu saptırmaya çalışıyor. Nasıl kadın hakları var diyorlar ya. Dikişliyim. Bir santim yukarı gelse ölecektim. Buna ev hapsi verildi. Hamile olduğunu söylüyor. Yargılanmasını ceza almasını istiyorum." dedi.