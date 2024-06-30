Bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada ağır yaralanan genç, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kavgada bıçaklanan diğer kişiler ise tedavi altına alındı ve saldırgan tutuklandı.

30.06.2024 19:08
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Bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altında olan genç, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 28 Haziran gecesi saat 00.30 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y. isimli şahıs evde oturduğu esnada, sokakta babası R.Y. ve kardeşi H.A.Y.'nin aralarında husumet bulunan Volkan Korkmaz ve babası M.K. ile kavga ettiğini görünce evden aldığı bıçak ile kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada Volkan Korkmaz 4 farklı yerinden bıçaklanırken kavgayı ayırmak isteyen Volkan Korkmaz'ın arkadaşı B.T. de bacak bölgesinden bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin 122 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla önce Yeşilova Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri ile çok fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan Volkan Korkmaz'ın ameliyat sonrası yoğuna bakımda tedavi altındayken durumu kötüleşince buradan da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olan Volkan Korkmaz, olaydan 3 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, V.K. ve B.T.'yi bıçaklayan M.Y. polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yeşilova, Burdur, Kavga, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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