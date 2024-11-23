Bıçaklı saldırgan cami cemaati tarafından kovalandı - Son Dakika
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Bıçaklı saldırgan cami cemaati tarafından kovalandı

Bıçaklı saldırgan cami cemaati tarafından kovalandı

Antalya'da bıçakla camiyi basan şahıs, cemaat tarafından kovalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.11.2024 09:59
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Antalya'nın Kepez ilçesinde elinde bıçak bulunan ve müezzin ile cemaati camiye sokmayan, ardından cemaat tarafından taşla kovalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün akşam saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Demirgül Mahallesi Düdenbaşı Mahallesi'nde bulunan Demirgül Camii'ne gelen madde bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşlarındaki bir kişi, elindeki bıçakla müezzini dışarıya çıkarmış, ardından da camiden çıkmak istemeyen müezzini fırça ile kovalamıştı. Caminin kapı camını kıran ve cam parçalarını müezzinin arkasından atarak yaralanmasına neden olan şahıs, bir süre sonra camiden çıkarak uzaklaşmak istemişti. Ancak cami çıkışında cemaatle karşılaşan şahıs, cebindeki bıçağı çıkararak kaçmaya başmış ve cemaat ile madde bağımlısı şahıs arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Mahkemece tutuklandı

Kameralara saniye saniye yansıyan kovalamaca sırasında şahıs ile cami cemaati birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, cemaatten bazı vatandaşlar elinde sopa ve çekçek ile kovalamacayı sürdürmüştü. Uzun süren kovalamaca esnasında cemaatten kaçamayacağını anlayan şahıs, ihbar üzerine sirenlerini çalarak olay yerine gelen polis aracını durdurup kendisini arka koltuğa atarak linç edilmekten kurtulmuştu. Yaşanan olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve karakola götürülen şahsın Y.G. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan Y.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı saldırgan cami cemaati tarafından kovalandı - Son Dakika

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