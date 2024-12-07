Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
Eski eşi Ümit D.'nin 5 Aralık'ta gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde dün yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk annesi Songül Gönül'ün (37) cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyüne getirilen kadının cenazesi, ???????öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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