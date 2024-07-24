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Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden vatandaş defnedildi

BİNGÖL - Bingöl'de madde bağımlısı bir kişinin bıçakla saldırdığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden Erdal Çaparlar (45), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bingöl'de madde bağımlısı bir şahıs, 2 kişiyi bıçakla öldürdü 7 kişiyi de yaraladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Erdal Çaparlar'ın naaşı, yapılan işlemlerin ardından merkez Said Nursi camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Çaparlar, şehir mezarlığına defnedildi.