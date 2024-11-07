Bıçaklı Saldırıda Şüpheliler Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bıçaklı Saldırıda Şüpheliler Yaralandı

Bıçaklı Saldırıda Şüpheliler Yaralandı

Kayseri'de bıçakla yaralanan kişinin şüphelileri, kaçarken düştü ve tedavi altına alındı.

07.11.2024 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 kişi, kaçtıkları sırada düşerek yaralandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan Mimarsinan Parkı'nda meydana gelen olayda Ali Ç. (19) ile Kahraman Mustafa A. (20), iddiaya göre B.Ö.'yü (22) bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. B.Ö.; çevredekiler tarafından yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli kaçtıkları sırada Park Caddesi yakınlarında düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali Ç. ile Kahraman Mustafa A. da tedavileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocasinan, Güvenlik, kayseri, 3-sayfa, Kavga, Yaşam, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı Saldırıda Şüpheliler Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00’da başlayacak. Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00'da başlayacak.
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
09:14 Dünya ekonomileri FED’e kilitlendi Dünya ekonomileri FED'e kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçaklı Saldırıda Şüpheliler Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.