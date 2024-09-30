Biden, İran Saldırısı Endişesi Taşıyor

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ABD'li bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, "Biden yönetimi İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından İran'ın bir saldırı planladığından endişe ediyor" dedi.

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından Orta Doğu'da bölgesel savaş endişeleri arttı. İran'dan yapılan "Nasrallah'ın kanı yerde kalmayacak" açıklamalarının ardından gözler İran'a çevrildi. ABD'li bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, "Biden yönetimi İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından İran'ın bir saldırı planladığından endişe ediyor" ifadelerini kullanırken, savunma konularında İsrail ile iş birliği yapıldığını söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili, muhtemel bir İran saldırısını önlemek için savunma planları hazırlandığının altını çizdi.

"Netanyahu ile görüşeceğim"

ABD Başkanı Joe Biden, Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Orta Doğu'daki gerilimin artmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede muhtemel bir savaşı önlemeleri gerektiğini belirterek, "Netanyahu ile görüşeceğim" dedi.

Biden Lübnan'daki büyükelçilikler hakkında ise, "Büyükelçiliklerimiz ve ayrılmak isteyen personelimizle ilgili önlemler aldık. Fransızlar ve birçok ülkeyle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail, Nasrallah'ı Beyrut'ta öldürmüştü

İsrail ordusunun Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın ana karargahını hedef almıştı. Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Operasyonlarından sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan ve farklı rütbelerde 20 Hizbullah komutanı hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON