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BİDOS Kulübü Selöz Göleti'nde doğa yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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BİDOS Kulübü Selöz Göleti'nde doğa yürüyüşü düzenledi

Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS) Kulübü üyeleri, Selöz Göleti'nde gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüyle İbrahim Aydın'ı anarak ebediyete intikalini yad etti.

BİDOS Kulübü Selöz Göleti\'nde doğa yürüyüşü düzenledi
12.12.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:37
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Bilecik'te faaliyet gösteren Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS) Kulübü üyelerinin bu haftaki gezi rotası Selöz Göleti oldu.

Bilecik'in tanıtımına büyük katkılar sağlayan BİDOS'un iki haftada bir gerçekleştirdiği doğa yürüyüşlerinde bu haftaki rotaları merkeze bağlı Selöz Göleti oldu. Orta zorlukta bir rotada gerçekleştirilen 10 kilometrelik yürüyüş, POMEM'den başlayarak, Selöz Göledi son buldu.

Yapılan yürüyüşün bu hafta öneminin farklı olduğunu anlatan BİDOS Başkanı Feridun Aynur, "Bu haftaki etkinliklerini 1 hafta önce kaybettikleri kurucu üyeleri ve aynı zamanda ekip arkadaşları olan İbrahim Aydın'ı anmak için düzenledik. Kollarımıza sembolik olarak siyah kurdele takarak, İbrahim Aydın'ın çalarak seslendirdiği Bilecik Türküsü'nü dinleyerek ebediyete intikalini yad ettik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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İbrahim Aydın, Bilecik, Doğa, Etkinlik, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BİDOS Kulübü Selöz Göleti'nde doğa yürüyüşü düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİDOS Kulübü Selöz Göleti'nde doğa yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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