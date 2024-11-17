Biga\'da 1.7 kg Skunk Ele Geçirildi

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 3 şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 1 kilo 682 gram skunk ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüpheli şahıs ile araçta yapılan aramada 1 Kilo 682 gram Skunk ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE