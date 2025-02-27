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Biga'da Kablosuz Hırsızlık

Biga'da enerji nakil kablosu çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

27.02.2025 20:00
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde enerji nakil kablosu çalarken jandarma tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Biga ilçesine bağlı Kazmalı köyünde dün İ.B. (55) isimli şahıs, enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı esnada Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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