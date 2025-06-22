Biga\'da Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Değirmencik ile Aksaz köyleri arasında tarım arazisinde çıkan yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Saat 15.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Değirmencik ile Aksaz köyleri arasında kalan tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE