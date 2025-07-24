Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Olay Bigadiç Sındırgı karayolu üzeri Kargın kırsal mahallesi girişinde meydana geldi. Traktörün römorkuna çarpan 01 ASP 158 plakalı otomobildeki, 5 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bigadiç'te Traktör-Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
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