Bilecik Belediyesi'nde işitme engelli bireylerin taleplerini iletmesi amacıyla 'İşaret Dili Tercümanı' hizmet vermeye başladı.
'İyi Belediyecilik Danışma' bölümünde işitme engelli bireyleri ağırlayan tercüman, gelen talep ve görüşleri hem yüz yüze hem de online olarak alabiliyor. Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan bilgilendirici açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bilecik Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan İşaret Dili Tercümanı ile Engelleri Aşıyoruz. Belediye Başkanlığımız tarafından uygulamaya konulan anlamlı çalışma ile Bilecik ve ilçelerinde engelleri bir bir ortadan kaldırıyoruz. İşitme Engelli vatandaşlarımızın önündeki iletişim engelleri kaldırarak belediyeyle iletişimini sağlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde işaret dili tercümanı istihdam edip işitme engeli bulunan vatandaşlarımızın belediyemize olan talep ve görüşlerini yüz yüze alırken aynı zamanda gelen bu talepleri online olarak da gerçekleştirebiliyoruz. Tercümesini sağladığımız talepleri ilgili birim ve görevlilere aktararak, vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz." - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik Belediyesi İşitme Engellilere İşaret Dili Tercümanı Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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