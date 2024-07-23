Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Küçük Sanayi Sitesi'nde denetimlerini arttırdı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Küçük Sanayi Sitesi'nde denetimlerini arttırdı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Küçük Sanayi Sitesi\'nde denetimlerini arttırdı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılan denetimlerde 18 işyerine cezai işlem uyguladı. Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, çevre temizliği ve atık malzemelerin kaldırılması konusunda uyarılara rağmen aykırı davranışlara devam eden esnafa cezai işlem uygulandığını belirtti.

23.07.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Küçük Sanayi Sitesi'nde 18 işyerine cezai işlem uyguladı.

'Yaşadığımız çevre önemli' sloganıyla harekete geçen Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Küçük Sanayi Sitesi'nde denetimlerini arttırdı. Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, 18 işyerine cezai işlem uygulandığını belirterek, "Zabıta ekiplerimizle birlikte burada dükkan önünde bulunan hurda araç ve malzemelerin atılması ve ara sokaklardan kaldırılması konusunda gün verdik. Günlük insan sirkülasyonunun çok fazla olduğu bu bölgede çevre ve yol temizliği, atık madde toplanması ve hurda araçların çekilmesi konusunda çalışmalarda bulunan zabıta ekiplerimiz çevremizi temiz tutmak ve emekçilerimizin sağlığını güvence altına almak için gerekli uyarılardan sonra aykırı davranışlara devam eden atıl malzemelerini kaldırmayan esnafa cezai işlem uygulandı. Bundan sonraki süreçte de devam edecek olan denetimlerimiz esnafımızın daha iyi hizmet etmesi, sanayiye gelen vatandaşlarımızın da güven içinde sanayi ortamında bulunması için gerekli çalışmalarımıza Zabıta Müdürlüğü olarak devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Küçük Sanayi Sitesi'nde denetimlerini arttırdı - Son Dakika

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