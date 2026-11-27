Bilecik Bozüyük'te 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis çalışmasıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla yağma suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma Suçundan' 11 yıl hapis cezası bulunan ve Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan F.B.'yi yakaladı.
Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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