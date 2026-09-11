Bilecik Bozüyük'te 3 camiden para çalan hırsız Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika
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Bilecik Bozüyük'te 3 camiden para çalan hırsız Kırıkkale'de yakalandı

Bilecik Bozüyük\'te 3 camiden para çalan hırsız Kırıkkale\'de yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 gün arayla 3 ayrı caminin yardım kutusundan para çalan şüpheli, Kırıkkale'de yakalanarak tutuklandı. Şahsın 7 Eylül'deki olayda yaklaşık 8 bin TL çaldığı belirlendi.

Bilecik'te 3 gün arayla 3 ayrı camide bulunan yardım kutularından para çalan hırsız yakalandı.

Olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 7 Eylül günü ilçede bir caminin yardım kutusundan yaklaşık 8 bin TL nakit paranın çalınması olayıyla ilgili Bozüyük Asayiş Büro Amirliği titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın O.T. (33) olduğu tespit edildi. Şahsın ayrıca 8 Eylül günü Hz. Ali Camii, 9 Eylül gününde ise; Yeşilkent Camii yardım kutularından da para çaldığı ortaya çıktı.

Saatlerce kamera kaygı izlediler

İncelenen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarını neticesinde şüphelinin Kırıkkale'ye gittiğinin tespit edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordinasyon sağlanarak şahıs yakalanarak Bozüyük'e getirildi. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Bozüyük'te 3 camiden para çalan hırsız Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Bozüyük'te 3 camiden para çalan hırsız Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika
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