Bilecik Bozüyük\'te çöplük yangını ormanlık alana sıçradı, havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bilecik'te çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçrarken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Köy yolu üzerinde bulunan çöplükte başlayan ufak çaplı yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Meşelik ormanda yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, alevlere hem havadan hem de karadan ekipleri müdahale ediyor.