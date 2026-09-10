Bilecik Bozüyük'te çöplük yangını ormanlık alana sıçradı, havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye köyünde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle meşelik ormanlık alana sıçradı. Alevlere hem havadan hem de karadan ekipler müdahale ediyor.
Bilecik'te çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçrarken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Köy yolu üzerinde bulunan çöplükte başlayan ufak çaplı yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Meşelik ormanda yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, alevlere hem havadan hem de karadan ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
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