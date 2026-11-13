Bilecik Bozüyük'te devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bilecik Bozüyük'te devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

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Bilecik Bozüyük\'te devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 54 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde öldüğünü belirledi; jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te üç tekerlekli elektrikli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bozüyük ilçesi Dodurga-Erikli kara yolu Dodurga beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dodurga'dan Erikli köyü istikametine seyir halinde olan Ali Can (54) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaBozüyükBilecikGüncelSon Dakika

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