Bilecik Bozüyük'te hırsızlık hükümlüsü yakalanarak cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında, hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Hırsızlık Suçundan' aranan şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Hırsızlık Suçundan' 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan M.T. yakalandı.
Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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