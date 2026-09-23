Bilecik Bozüyük\'te metamfetamin bulan polis 1 şüpheliyi yakaladı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.