Bilecik Bozüyük\'te Narkotik ekiplerince 1 tabanca ve 16 fişek ele geçirildi

Bilecik Bozüyük'te Narkotik ekiplerince 1 tabanca ve 16 fişek ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında 1 tabanca ve 16 fişek ele geçirildi. 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan 1 şüpheli yakalanırken olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.
Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında suç unsurlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.
6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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