Bilecik Bozüyük\'te otluk alandan ormana sıçrayan yangın söndürüldü, 2 ev zarar gördü

Bilecik'te otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağı Armutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki bir evin bahçesinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ve çevredeki yapılara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve ilk müdahale araçları sevk edildi. Yangına ayrıca helikopterle havadan müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangının yerleşim alanlarına daha fazla yayılması önlenip sördürülürken, yangında 2 ev zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.