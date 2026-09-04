Bilecik Bozüyük'te şüpheli şahsın üzerinden tütüne sarılı esrar çıktı - Son Dakika
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Bilecik Bozüyük'te şüpheli şahsın üzerinden tütüne sarılı esrar çıktı

Bilecik Bozüyük\'te şüpheli şahsın üzerinden tütüne sarılı esrar çıktı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince durdurulan şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada tütüne sarılı esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Bilecik'te polis ekiplerin şüphelendiği bir şahsın üzerinden esrar çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hareketlerinde şüphelendikleri bir şahsı durdurdular. Şahısın üzerinde yapılan arama tütüne sarılı vaziyette esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Bozüyük, Bilecik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Bozüyük'te şüpheli şahsın üzerinden tütüne sarılı esrar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Bozüyük'te şüpheli şahsın üzerinden tütüne sarılı esrar çıktı - Son Dakika
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