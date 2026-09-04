Bilecik Bozüyük\'te şüpheli şahsın üzerinden tütüne sarılı esrar çıktı

Bilecik'te polis ekiplerin şüphelendiği bir şahsın üzerinden esrar çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hareketlerinde şüphelendikleri bir şahsı durdurdular. Şahısın üzerinde yapılan arama tütüne sarılı vaziyette esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.