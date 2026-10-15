Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, denetimde suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde operasyonel birimlerde inceleme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, operasyonel faaliyet yürüten birimlerde denetim ve incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen faaliyetler, yürütülen çalışmalar ve operasyonel süreçler hakkında birimlerden ayrıntılı brifing alan Çağlar, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaları da değerlendirdi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "İlimizin huzur ve güvenliğini güçlendirmek için suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.