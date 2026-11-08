Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, muhtarlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti

Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, muhtarlarla iş birliğinin önemine dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, il genelindeki muhtarlarla komutanlıkta bir araya geldi. Vanlı, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı ve etkin ulaştırılmasında önemli görev üstlendiğini belirterek iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen buluşmada Vanlı, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı ve etkin ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Vanlı, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için muhtarlarla iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.
Buluşma toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Kaynak: İHA
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