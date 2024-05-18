Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddet konusunda vatandaşları bilgilendirerek 'KADES' uygulamasını tanıttı - Son Dakika
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddet konusunda vatandaşları bilgilendirerek 'KADES' uygulamasını tanıttı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddet konusunda vatandaşları bilgilendirerek \'KADES\' uygulamasını tanıttı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölpazarı ilçesinde aile içi şiddet konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, şiddetin fiziksel, sözlü ve psikolojik olabileceğini vurgulayarak broşür dağıttı. Ayrıca kadınlara 'KADES' uygulaması hakkında bilgi verildi ve bu uygulamanın şiddet ve tehlike durumlarında yardımcı olabileceği belirtildi.

18.05.2024 11:15
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 'aile içi şiddet' konusunda vatandaşları bilgilendirerek 'KADES' uygulamasını tanıttı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölpazarı ilçesinde vatandaşlar aile içi şiddet konusunda bilgilendirildi. Şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözle ve psikolojik baskı gibi soyut bir şekilde de uygulandığını belirten Jandarma ekipleri şiddete dur diyerek broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Ardından kadınları 'KADES' uygulaması hakkında bilgilendiren ekipler bu uygulama ile ne zaman, nerede olurlarsa olsun tek bir tuş ile yaşanan şiddet veya tehlike durumlarının önüne geçebileceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddet konusunda vatandaşları bilgilendirerek 'KADES' uygulamasını tanıttı - Son Dakika

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