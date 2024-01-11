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Bilecik İl Özel İdaresi, Yoğun Kar Yağışı Sebebiyle Köy Yollarını Açmak İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Bilecik İl Özel İdaresi, Yoğun Kar Yağışı Sebebiyle Köy Yollarını Açmak İçin Seferber Oldu

Bilecik İl Özel İdaresi, Bilecik'te aniden bastıran kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarını açmak için 19 ekip ve 75 personel ile çalışmalara başladı. Şu an itibariyle kent merkezinde kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi ve ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi, Yoğun Kar Yağışı Sebebiyle Köy Yollarını Açmak İçin Seferber Oldu
11.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 10:57
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Bilecik İl Özel İdaresine ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu.

Bilecik'te geçtiğimiz gün aniden bastıran kar yağışı kent merkezi, ilçeler ve köyleri etkisi altına aldı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, bası köy yolları kapandı. Başta karayolları ve Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler 24 saat görev başındaydı. Bilecik İl Özel İdaresine bağlı 19 ekip 75 personel sahada kapanan yolları açmak için canla başla çalıştı. Şuan itibariyle kent merkezinde kapalı köy yolunun bulunmadığı bildiren ekipler, yolların kapanmaması içinde çalışmalarına devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik İl Özel İdaresi, Yoğun Kar Yağışı Sebebiyle Köy Yollarını Açmak İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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